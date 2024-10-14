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Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

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Fatih'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledildi. Semih Çelik ise iki genç kadını katlettikten sonra intihar etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katledilen İkbal Uzuner'in ailesinin daha önce defalarca şikayetçi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Sur canisi Semih Çelik'in surlarda katlettiği İkbal Uzuner'in ailesinin daha önce defalarca şikayetçi olduğu ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilginin gerçek olmadığını açıklayan Bakan Tunç, gazeteci Kübra Par'a şu açıklamayı yaptı:

"HİÇBİR ŞİKAYET YOK"

Fatih'te iki kızımızın katledilmesi olayında da "Aile defalarca şikayetçi oldu" ifadesi basına yansıdı. Oysa ailenin defalarca şikâyeti yok. İkbal daha önce evden kaçıyor. İntihar edip not bırakıyor. Aile polise haber veriyor, diyor ki kızımız kayboldu. Kız hemen o gün bulunup eve getiriliyor. Cani de geçen sene intihara kalkmış, kendini yaralamış. O yaralamadan dolayı Bakırköy'de tedavi görmüş. Orada da hiçbir şikayetçi yok.

"AVRUPA'DA EN YÜKSEK CEZAYI VEREN ÜLKEYİZ"

Bakan Tunç kamuoyunda oluşan cezasızlık algısıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tunç, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda bütün suçlara en yüksek cezayı veren ülkeyiz. İnfaz bakımından da en yükseğini veriyoruz. Yani cezaların azlığı gündeme geliyor ama diğer ülkelerde daha az ceza var. Örgütlü suç bakımından cezaevlerindeki sayı şu an 360 bin kişi yani suç işleyen salıveriliyorsa bu 360 bin kişi neden cezaevinde?" dedi.

Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Semih Çelik Yılmaz Tunç Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Sur

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Yorumlar (7)

harun yakar:

Madem o kadar ceza veriliyor, milleti öldüren 20 den suç kaydı bulunan tiplerin nasıl topluma uyum sağlayacağını düşüp gönderiyorsunuz demeli birileri bunlara ..

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Vahdettin Bayram:

bre cahil bakan 36 suç kaydı bulunan insan nasıl dışarda dolaşıyor onu söyle sen...bu ülkede caydırıcı cezanın olmadığını sağır sultan bile biliyor...

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6
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Mehmet Tolu:

körle yatan şaşı kalkar. satanistle yatan belki kalkar.

25
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1gerceklerinsesi:

Tebrikler milli takım

17
1
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Köfteci Jardel:

O yüzden mi kurbanlık koyun gibi kesti zavallı kızı

9
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Sercan blgc:

Sayın bakan aynısını karınıza kızınıza veya yakınınıza yapıldığını düşünüp lütfen artık CİDDİ adımlar atın çünkü biz karımız kızımız ve yakınlarımız için bi hayli tedirginiz...

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Serkan Ahtıvar:

Ceza mı vermişler ??

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