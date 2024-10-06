Sur canisi Semih Çelik'in takıldığı sayfa erişime kapatıldı

İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik, kendi evinde önce Ayşenur Halil'i ardından Yedikule surlarında İkbal Gürpınar'ı vahşice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar etti. İnfiale neden olayın ardından, sapkın yayınlar yapan uygulamalar, forum sayfaları ve Youtube kanalları mercek altına alındı. Kereste.moe isimli forum sayfası da bu platformlardan biri olmuş, sayfadaki pek çok kullanıcı Sur Canisi Semih Çelik'i tanıdığını ifade ederek, övgü içerikli cümleler kurmuştu.

X platformunda yayılan haberlerin ardından Kereste.Moe isimli sayfa ile ilgili çok sayıda şikayet içeren paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner ve ailesiyle ilgili kan donduran paylaşımlar dikkat çekti. Öte yandan Sur Canisi Semih Çelik'in de bu siteye üye olduğu iddia edildi. Sitede paylaşılan bir yazıda 'Semih yalnız değilsin' ifadeleri dikkat çekmişti.

SKANDAL İÇERİKLERİN OLDUĞU SAYFA ERİŞİME KAPATILDI

Çok sayıda küfür içerikleri de yer alan forum sayfası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellendi.