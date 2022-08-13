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Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı

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Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı Uşak'ta polis ekiplerinin adım adım takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi.

Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı

UŞAK - Uşak'ta polis ekiplerinin adım adım takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Uşak'a bir tır ile yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı adım adım takip etti. Uşak Nuri Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis noktasında durdurulan 34 EN5351 plakalı tırda arama yapıldı.

Tırın dorsesinde yapılan aramada yaklaşık 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Kıran - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Yerel Haberler

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