Şüpheli araçta 18 gram metamfetamin ele geçirildi Bilecik'te şüphe duyulan araçtan 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Bilecik'te şüphe duyulan araçtan 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bir otomobilde uyuşturucu ve uyarıcı madde olabileceğinden şüphelenilerek arama yapıldı. Hem şüpheli şahıslar üzerinde hem de araçta arama gerçekleştiren ekipler; 18 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere koydu. Şüphel duyulan; M.C. ve Z.İ isimli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Bilecik 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şüpheli araçta 18 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.