Bilecik'te Şüpheli Şahıstan Bonzai Çıktı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliğince gerçekleştirilen çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurulan şahın üzerinden muhtelif miktarda Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alınırken, hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı