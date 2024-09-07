Sungurlu'da traktör devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Arifegazili'de traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Arifegazili Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim P. (18) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü İbrahim P. ile traktörde bulunan Görpeli O. (16) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Görpeli P. burada yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM