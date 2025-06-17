Sungurlu'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Sungurlu'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası tarafından silahla vurulan 48 yaşındaki Mustafa Unatoğlu hayatını kaybetti. Olay, taraflar arasında çıkan kargaşanın ardından gerçekleşti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle akrabası tarafından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Sungurlu ilçesi Kuşçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Unatoğlu (48) ile akrabası Mustafa U. (60) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa U., yanında bulundurduğu tabancayla kuzeni Mustafa Unatoğlu'ya ateş etti. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.