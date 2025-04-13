Sumi'deki Füze Saldırısında Ölü Sayısı 32'ye Yükseldi

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Sumi kentinde düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentinde düzenlediği balistik füze saldırısında bilanço artıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 84 yaralının 10'unun çocuk olduğu aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - SUMY