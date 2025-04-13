Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Sumi'deki Füze Saldırısında Ölü Sayısı 32'ye Yükseldi

Sumi'deki Füze Saldırısında Ölü Sayısı 32'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentinde düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıkarken, 84 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Sumi kentinde düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentinde düzenlediği balistik füze saldırısında bilanço artıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 84 yaralının 10'unun çocuk olduğu aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - SUMY

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.