Sumatra Adası'nda Sel Felaketi: Ölü Sayısı 753'e Yükseldi

Güney Asya ülkeleri şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 753'e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, 504 kişinin kayıp olduğunu bildirildi. Açıklamada, ülke genelinde yağışlardan 3,2 milyon kişinin etkilendiği aktarıldı. - SUMATRA