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Sultanhisar'da makilik ve orman yangını

Sultanhisar'da makilik ve orman yangını
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sarp arazide çıkan orman ve makilik alan yangınına ekipler müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sarp arazide ormanlık ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başladı.

Yangın bugün öğlen saatlerinde Malgaçmustafa Mahallesi'ndeki sarp arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler, rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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