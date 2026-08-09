Sultanhisar'da İmam Hatip Veyis Korkmaz Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde görev yapan cami imam hatibi Veyis Korkmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Cami İmam Hatibi Veyis Korkmaz, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle namazının ardından kalp krizi geçirdi. Korkmaz, olayın ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yaşam mücadelesi veren Korkmaz'dan acı haber geldi. Veyis Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Korkmaz'ın vefatı, görev yaptığı Güvendik Mahallesi'ndeki cemaat başta olmak üzere ailesi, yakınları ve Diyanet camiasında üzüntüye neden oldu. Korkmaz'ın cenazesinin, memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı