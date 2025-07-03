Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı

Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı
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Sultangazi Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve alevlere müdahale ediliyor. Bölgedeki vatandaşlar tahliye edilmekte.

Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 12.50 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekipler, yaptıkları anonslarla vatandaşları ormandan çıkmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla ormandan tahliye edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler de vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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