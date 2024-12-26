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Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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İstanbul Sultangazi'de uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Sultangazi'de Hint keneviri yetiştirilerek satışı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık'ta Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde yetiştirilerek satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, K.K. (26) isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 33.80 gram kurutulmuş Hint keneviri, 7.35 gram Hint keneviri tohumu, saksı içerisinde 3 kök Hint keneviri bitkisi, imalde kullanılan termometre, fan ve ısıtıcı ele geçirildi.

Hint kenevirlerini yetiştirmek için özel ışık sistemi kurulduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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