Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de "toz" eyleminde kalp krizi geçiren polis memuru 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Sultangazi'de
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de Cebeci köyü sakinlerinin taşocakları ve toz bulutlarına yönelik eylem yaptığı sırada kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan, hastanede süren 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Sultangazi'de Cebeci köyü sakinlerinin taşocakları ve toz bulutlarına yönelik eylem yaptığı sırada kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan, hastanede süren 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Sultangazi'de 25 Ağustos'ta meydana gelen olayda Cebeci köyü ve mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplanarak taşocakları ve toz bulutlarına yönelik pankart açıp basın açıklaması yapmıştı. Bu sırada bir grubun 1. Cebeci Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almıştı. Polise zorluk çıkartan 5 eylemci gözaltına alınmış, eylem sırasında kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Komiser Kayacan'ın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Mehmet Esat Kalp Krizi Sultangazi Güvenlik 3-sayfa Polis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu
Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.