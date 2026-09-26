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Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

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İstanbul Sultangazi’de sokakta silahla yaralanan 44 yaşındaki kişi, hayati tehlikesi bulunması üzerine hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultangazi'de sokakta silahla yaralanan 44 yaşındaki kişi, hayati tehlikesi bulunması üzerine hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir şüpheli, suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla yakalandı.

Olay, 25 Eylül saat 22.10 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Silahla yaralanan Ö.Ş. (44), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K.'yi (44) Şehit Murat Celep Caddesi'nde suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin, eşi ile Ö.Ş. arasında mesajlaşmalar olduğunu öğrendiği ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

A.K.'nin "kasten yaralama" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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