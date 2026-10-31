Sultangazi'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki bir kamyonun ön kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün dumanları fark ederek yol kenarına çektiği kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 11.40 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekti. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı