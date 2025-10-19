Sultangazi'de Park Halindeki Elektrikli Araçta Yangın Çıktı

Sultangazi'de park halindeki bir elektrikli araçta yangın çıktı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yanındaki binanın camları ise patlayarak zarar gördü.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi yeni aldığı elektrikli aracını akşam saatlerinde kapısının önüne park ederek zincirle bağladı. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan araç, bir anda alev topuna döndü. Durumu fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürürken, alevler nedeniyle binanın bazı camları patladı. Elektrikli araç ise kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kundaklama ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL