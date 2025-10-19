Haberler

Sultangazi'de Park Halindeki Elektrikli Araçta Yangın Çıktı

Sultangazi'de Park Halindeki Elektrikli Araçta Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de gece saatlerinde park halindeki yeni alınan elektrikli araç bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binanın camları patladı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sultangazi'de park halindeki bir elektrikli araçta yangın çıktı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yanındaki binanın camları ise patlayarak zarar gördü.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi yeni aldığı elektrikli aracını akşam saatlerinde kapısının önüne park ederek zincirle bağladı. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan araç, bir anda alev topuna döndü. Durumu fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürürken, alevler nedeniyle binanın bazı camları patladı. Elektrikli araç ise kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kundaklama ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 367.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.