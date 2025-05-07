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Sultangazi'de Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Sultangazi'de Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Sultangazi'de orman yangını

Yangın, söndürme helikopterinin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan çalışmalarla kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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