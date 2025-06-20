Sultangazi'de Maskeli Hırsız Ayakkabıları Çaldı

Sultangazi'de beğendiği ayakkabıları büyük poşetine böyle doldurdu

İSTANBUL - Sultangazi'de gündüz vakti bir apartmana giren cerrahi maskeli ve şapkalı bir hırsız, binada beğendiği ayakkabıları büyük siyah poşete koyup çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Haziran Salı günü saat 10.50 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmana girdikten sonra ayakkabı dolu poşeti bina girişine bırakan hırsız, önce üst katları dolaşarak beğendiği ayakkabıları çaldı. Hırsız daha sonra çaldığı ayakkabıları büyük poşete doldurdu. Ardından giriş kattaki bir daireye yönelen hırsız, buradan da bir çift ayakkabı alarak poşetiyle hızla binadan ayrıldı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın sırtında taşıdığı koca poşeti bina girişine bırakarak üst katlarda dolaştığı ve çaldığı ayakkabıları poşetine doldurduktan sonra binadan ayrıldığı görülüyor.