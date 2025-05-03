Sultangazi'de Kaybolan İshak Öztürk'ün Cansız Bedeni Bulundu

Sultangazi'de kaybolan İshak Öztürk'ün cansız bedeni Alibey Barajı'nda bulundu

İSTANBUL - Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedeni Alibey Barajı'nda bulundu. AFAD ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından bulunan Öztürk'ün cansız bedeni hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'dan yürüyerek 28 Nisan'da Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu ekipler tarafından aranmıştı.

Üzerindeki cihazdan sinyal alındı

İshak Öztürk'ün üzerinde bulunan elektronik cihazdan telefon yardımıyla sinyal alındı. Sinyal üzerine çalışma yapan ekipler, Öztürk'ü Alibey Barajı'ndaki balçık arazisinde tespit etti. Ekipler, yaptıkları olay yeri çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı. Öztürk'ün cansız bedeni Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Bize de bulundu, bulunacak dediler"

Öztürk'ün cansız bedeninin bulunmadığı andan önce konuşan abi Musa Öztürk, "Bir, iki saat yanımda durdu ondan sonra 'işim var' dedi. Hemen gitti ama bir işi yoktu. Bugün 6 gündür ekipler tarafından aranıyor. Bize de bulundu, bulunacak dediler. Yok sabah doktora gitti dediler, baktım ki sabah doktora gitmemiş. Bana birkaç akşam haber vermediler" şeklinde konuştu.