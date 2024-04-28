Sultangazi'de ilginç kaza: İnek arabaya çarptı
Sultangazi'de seyir halindeki otomobile inek çarptı. İlginç olay araç kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de ilginç kaza kamerada: İnek arabaya çarptı
İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeki otomobile inek çarptı. İlginç olay araç kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza dün Sultangazi Habipler yolunda yaşandı. Aniden yola fırlayan bir inek, trafikte seyreden otomobile çarptı. İnekten kaçmak için manevra yapmaya çalışan otomobil sürücüsü, kazadan kurtulamadı. Arabanın aynasına çarpan inek, kazanın ardından düştüğü yerden kalkarak yoluna devam etti. İlginç kaza, araç kamerasına yansıdı.