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Sultangazi'de Güpegündüz Hırsızlık Girişimi Kamerada

Sultangazi'de Güpegündüz Hırsızlık Girişimi Kamerada
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Sultangazi'de gündüz saatlerinde bir apartmana giren iki kadının hırsızlık girişimi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadınlar, dairelerin kapılarını yoklayarak hırsızlık yapmaya çalıştı.

Sultangazi'de güpegündüz hırsızlık girişimi kamerada

Apartmana giren 2 kadın gündüz vakti hırsızlık yapmaya çalıştı

İSTANBUL - Sultangazi'de gündüz vakti bir apartmana giren 2 kadın dairelerin kapılarını yoklayarak hırsızlık yapmaya çalıştı. Kadınlardan birisi üst katları dolaşırken, diğeri ise elindeki kart yardımıyla gözüne kestirdiği bir dairenin kapısını açmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 15.40 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın, bir apartmana girerek hırsızlık yapmaya çalıştı. Kadınlardan biri üst katları dolaşarak inceleme yaparken, diğeri ise gözüne kestirdiği bir dairenin kapısını elindeki kartla açmaya çalıştı. Kadın, aynı dairenin girişindeki ayakkabıları da kontrol ederken, o anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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