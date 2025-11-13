Haberler

Sultangazi'de Genç Adam Balkondan Atlamak İstedi

Güncelleme:
Sultangazi'de ailesiyle tartışan bir genç, balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek panik yaşadı. Genç, ikna edilerek balkondan indi ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de, ailesi ile tartışan ve balkona çıkarak atlamak isteyen bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre sonra ikna edilen genç balkondan inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle tartışan bir kişi, evinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Balkondan sarkan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Bir vatandaş "düşeceksin" diyerek şahsı uyardı. Ancak şahıs, "Sana ne, canı veren Allah, alacak olan da Allah" diyerek karşılık verdi.

Evde ailesiyle tartıştığı öğrenilen ve elinden yaralı olduğu görülen şahıs, "Yeter, bıktım bu hayattan" şeklinde ifadeler kullandı. Bir süre sonra evde bulunan bir kişi tarafından ikna edilen şahıs balkonda inerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
