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Sultangazi'de Gecekondu Yangını İş Yerine Sıçradı

Sultangazi'de Gecekondu Yangını İş Yerine Sıçradı
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İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduda başlayan yangın, yanındaki iş yerine sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

İstanbul Sultangazi'de gecekondu çıkan yangın bir iş yerine sirayet etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1502 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan boş gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın gecekondunun yanında bulunan reklam tabelası atölyesine sirayet etti. Alevler kısa sürede büyüyerek hem gecekonduyu hem de iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri ve gecekonduda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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