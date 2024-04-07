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Sultangazi'de bekçilerle esnaf arasında kavga

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İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre gece bekçileriyle esnaf arasında çıkan tartışma büyüdü. Olay sırasında çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.

"SÜREKLİ GELİYORUNUZ, MÜŞTERİLER KAÇIYOR"

Saat 00.00 sıralarında Cebeci Mahallesi P Caddesi üzerinde iddiaya göre bilardo salonu işletmeciliği yapan esnaf ve yanında bulunan 2 kişi cadde üzerinde görev yapan gece bekçilerini görünce yanlarına gelerek, "Sürekli iş yerimize geliyorsunuz müşteriler kaçıyor" deyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

BEKÇİLER BİBER GAZI SIKTI

Büyüyen tartışma sırasında bekçiler 3 kişinin üzerine biber gazı sıkarak karşılık verince kavga çıktı. Çıkan kavgaya bazı vatandaşlar da dahil olunca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kavgaya dahil olan bazı vatandaşlar gözaltına alınırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sultangazi'de bekçilerle esnaf arasında kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Blackened:

O bilardocunun sakladığı bir takım işler olmalı. Mekanına bekçi gelince müşteri niye kaçıyor hayırdır?

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Bordo Bere:

CHP GELDIGINDE ESKISI GIBI BU GEREKSIZ ISE SON VERILECEK BEKCIDE NE DEMEK ISRAF

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sade vatandaş:

inanılmaz bir şey durduk yere bekçilere saldırıyorlar ve etraftanda bu saldırıyı destekliyorlar orada kesin toplu halde gayrimeşu işler yapılıyor

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Harun SİZER:

Niye kaçıyormuşlar rahat uyuşturucu işi yapamadıkları için filan olmasın millet bekçinin polisin olduğu yere çok daha iyi gider çoluğunu çocuğunu gönderir güvenli yer birisi rahatsız oluyorsa yasadışı işler çeviriyordur şüpheniz olmasın

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