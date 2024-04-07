Sultangazi'de bekçilerle esnaf arasında kavga

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre gece bekçileriyle esnaf arasında çıkan tartışma büyüdü. Olay sırasında çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.

"SÜREKLİ GELİYORUNUZ, MÜŞTERİLER KAÇIYOR"

Saat 00.00 sıralarında Cebeci Mahallesi P Caddesi üzerinde iddiaya göre bilardo salonu işletmeciliği yapan esnaf ve yanında bulunan 2 kişi cadde üzerinde görev yapan gece bekçilerini görünce yanlarına gelerek, "Sürekli iş yerimize geliyorsunuz müşteriler kaçıyor" deyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

BEKÇİLER BİBER GAZI SIKTI

Büyüyen tartışma sırasında bekçiler 3 kişinin üzerine biber gazı sıkarak karşılık verince kavga çıktı. Çıkan kavgaya bazı vatandaşlar da dahil olunca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kavgaya dahil olan bazı vatandaşlar gözaltına alınırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.