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Sultangazi'de Çocuklar Boş Arazide Silah Ateşi Açtı

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Sultangazi'de 18 yaşından küçük 4 çocuk, boş bir arazide rastgele ateş açarak mahallede korkuya neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de eline silah alan yaşları 18'den küçük olduğu iddia edilen 4 çocuk, boş bir arazide etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalleli büyük korku yaşarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eline silah alan yaşları 18'den küçük olduğu iddia edilen 4 çocuk, boş bir araziye giderek etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalleli büyük korku yaşarken, çocuklar şarjörün bitmesiyle araziden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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