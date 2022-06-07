Sultangazi'de bir kişi eşini silahla yaralayarak rehin aldı - Haberler

Sultangazi'de bir kişi tartıştığı eşini silahla yaralayarak rehin alandı. Gözü dönmüş kocayı Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ikna ederken, yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Sümbüller Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katında oturan Eyüp A., ile Nuray A., çifti arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası Eyüp A., evde bulunan silahla o esnada 10 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu eşi Nuray A.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Nuray A., yaralandı. Silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polislerin eve gireceği esnasında Eyüp A., yaralı halde bulunan eşi Nuray A.'yı rehin aldı. Polislerin ikna çabaları yetersiz kalınca olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik geldi. Eşini rehin alan ile müzakereye başlayan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, silahla eşini rehin alan kişiyi ikna etti. Ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Eyüp A. polis aracına bindirildi. Yaralı Nuray A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Nuray A.,'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Eyüp A., ise ifadesi alınmak üzere Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay esnasında bağrışma seslerini duyan Hatice Kayalar, "O binanın bitişiğinde kümesim var orada tavuklara yem vermek için gitmiştim. O esnada bağırma sesi geldi. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra derinden bir silah sesi geldi. Ondan sonra bir feryat sesi çığlık sesi duydum. Sanki birisi ağzını tutuyordu. Bir erkek sesi duydum. Sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Ben sonradan korktum buradan kaçtım. Sonra komşum geldi bana yan tarafta binada bir şeyler olmuş dedi. Ben ona hiçbir şey söylemedim" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(Selim Bayraktar - Furkan Duman - Hasan Tik /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa