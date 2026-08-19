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Sultangazi’de ATM’den para çeken kadına gasp girişimi: Şüpheli tutuklandı

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Sultangazi'de ATM'den çıkan kadının çantasını almaya çalışan şüpheli, başka bir kişiyi darbederek 3 bin 115 Euro gasp etti. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen H.E., operasyonla yakalanıp tutuklandı.

İstanbul Sultangazi'de ATM'den para çektikten sonra evine dönen kadının çantasını gasp etmeye çalışan şüphelinin, başka bir kişiyi de darbederek 3 bin 115 Euro gasp ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanırken, gasp girişimi ve diğer olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Ağustos'ta Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir şüpheli, ATM'den para çektikten sonra evine dönen kadının çantasını gasp etmeye çalıştı. Şüpheli kadının direnmesi üzerine çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı şüphelinin 15 Ağustos'ta 50. Yıl Mahallesi'nde bir kişiyi darbederek 3 bin 115 Euro gasp ettiğini belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin olaylarda sahte plaka takarak kullandıkları motosikletin gerçek plakasını ve şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheli H.E., 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada gasp ettiği kişiye ait 900 Euro ele geçirilirken, olaylarda kullanılan motosiklet şüphelinin evinin önünde park halinde bulundu. Şüpheli H.E. Asayiş Şube Müdürlüğü sorgusunda suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin motosikletinden inerek kadını gasp etmeye çalıştığı, başaramayınca motoruna binip uzaklaştığı, şüphelinin farklı tarihte başka kişiyi gasp ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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