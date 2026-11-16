Sultangazi'de 3 çocuk 5 katlı imalathanenin çatısında tehlikeli hareketler yaptı

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 katlı olan ayakkabı imalathanesinin çatısına çıkan 2'si kız 3 çocuğun tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı olan ayakkabı imalathanesinin çatısına çıkan 2'si kız 3 çocuk, yüksekte tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Can güvenliklerini hiçe sayan çocukların çatının üzerinde yaptıkları tehlikeli hareketler çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çocukların tehlikeli oyunu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı