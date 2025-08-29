Sultangazi Cebeci Tüneli'nde Zincirleme Kaza
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunlaştı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde kaza yapan iki otomobilin sürücüleri araçlarından inecekleri sırada arkadan gelen 7 araç daha kazaya karıştı. 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı. 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa