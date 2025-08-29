Sultangazi Cebeci Tüneli'nde Zincirleme Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunlaştı.

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde kaza yapan iki otomobilin sürücüleri araçlarından inecekleri sırada arkadan gelen 7 araç daha kazaya karıştı. 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı. 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
