Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı - Haberler

Sultanbeyli'de bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı. Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi. Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(Burak Uğur-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa