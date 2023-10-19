Sultanbeyli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Gözaltı

SULTANBEYLİ'de yol kenarındaki ağaçların olduğu bölgeye çok sayıda kişinin girdiğini farkeden polis ekipler, drone ile yaptığı kontrolde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.K.'nın uyuz olduğu ve uyuşturucu alışverişine giderken tulum giydiği belirtildi.

Fatih Mahallesi'nde polis ekipleri drone ile denetim yaparken yol kenarında ağaçların olduğu bölgeye çok sayıda kişinin girdiğini gördü. Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu alışverişi yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler şüpheliler O.K. ve S.K. ile birlikte içici oldukları belirlenen 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında parçalı halde 20 gram bonzai, parçalı halde 2 gram metamfetamin, 2 bin 775 lira nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede serbet kalırken, O.K. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden S.K.?nin uyuz'a yakalandığı için uyuşturucu satışı yapılan yere tulum giyerek gittiği öğrenildi.