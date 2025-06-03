Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Çatıdan Kaçmaya Çalıştı

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Çatıdan Kaçmaya Çalıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Çatıdan Kaçmaya Çalıştı
Haber Videosu

Sultanbeyli'de gerçekleştirilen dron destekli uyuşturucu operasyonunda, pencereden uyuşturucu maddeleri atan iki şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Polisin hızlı müdahalesiyle yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Sultanbeyli'de film gibi operasyon kamerada: Pencereden uyuşturucu atıp çatıya kaçtılar

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de dron destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında uyuşturucu maddeleri pencereden atan şüpheliler, çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Ancak kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 Mayıs 2025 tarihinde Battalgazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen ikamete, çevre güvenliği sağlanarak dron destekli operasyon gerçekleştirildi. Polisin geldiğini fark eden şüpheliler Y.A. ve İ.H.B., evde bulunan uyuşturucu maddeleri hızla pencereden dışarı attı. Ardından çatıya çıkarak film sahnelerini aratmayan bir kaçış girişiminde bulunan şüpheliler, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, 7 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid), 1 adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 27 Mayıs 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

Operasyon anları ise dron ile saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin, uyuşturucu paketlerini pencereden atması ve çatıya kaçmaları, film sahnelerini aratmayan görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN - 3.Sayfa
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Trafikte küfürler savurmuştu! Ünlü isim olayın perde arkasını anlattı
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.