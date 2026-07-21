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Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
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Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. Operasyonda binlerce uyuşturucu hap ve nakit para ele geçirildi.

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen İstanbul ve Balıkesir ili olmak üzere 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Dron destekli gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 6 bin 360 adet Lyrica hap, 60 adet Extacy hap, 5 adet Captagon hap, 3 adet Galara hap, 11,76 gram uyuşturucu madde, 7 adet cep telefonu, 2 bin 585 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 1 adet kamera kayıt cihazı ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli şahıstan 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 11 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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