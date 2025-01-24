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Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın

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İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'da saat 14.40 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangına, 52 araç 139 personel müdahale ediyor.

Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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