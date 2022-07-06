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Sultanbeyli'de şoke eden görüntü: Motosiklette koyun taşıdılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de şoke eden görüntü: Motosiklette koyun taşıdılar

Sultanbeyli'de motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile trafiğe çıktı.

Sultanbeyli'de motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile trafiğe çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam şahıslar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kucağına aldıkları koyunu motosiklet ile götürmeye çalıştı. Şahıslar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürücü ve arkasındaki yolcunun arasına aldığı koyun her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, motosikletli yoluna devam etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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