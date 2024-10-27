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Sultanbeyli'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Sultanbeyli'de 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de silahlı bıçaklı 'laf atma' kavgası: 2 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 'laf atma' nedeniyle silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay 23.00 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Kavga Olay

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