Sultanbeyli'de ormanlık alandaki kaçak kazıda 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Sultanbeyli'de polis ekipleri tarafından ormanlık alanda dron ile yapılan denetim sonucu, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen İ.Ö., M.S. ve S.B. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, ele geçirilen materyallere el konuldu.

Olay, 22 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Sultanbeyli İlçesi Mecidiye Mahallesi Ağrı Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dron ekibi tarafından havadan denetim yapıldığı sırada ormanın yaklaşık 150 metre içerisinde kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler İ.Ö., M.S. ve S.B. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinden 1 adet dedektör, 1 adet metal silindir, 2 adet metal çubuk, 1 adet matkap, 2 adet matkaba ait batarya, 1 adet şarj aleti, 5 adet hilti ucu, 1 adet testere, 1 adet kazma, 1 adet halat ipi ve 1 adet tornavida çıktığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere Turgut Reis Şehit Ömer Kurak Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirken, ele geçirilen materyallere el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
