Sultanbeyli'de Okulda Öğrenciyi Bıçaklayan Çocuk Tutuklandı

Sultanbeyli'de Okulda Öğrenciyi Bıçaklayan Çocuk Tutuklandı
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Sultanbeyli'de bir okul bahçesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda, 11. sınıf öğrencisi diğer bir öğrenciyi yaraladı. Olay sonrası yakalanan saldırgan, mahkemece tutuklandı. Yaralı öğrenci hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi.

Sultanbeyli'de okulda öğrenciyi bıçaklayan çocuk tutuklandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de okul bahçesinde bir öğrenciyi bıçaklayarak yaralayan çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs tarihinde Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen öğrenciyi bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan suça sürüklenen çocuk (SSÇ), Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

"Anlık öfke sebebiyle 3 defa bıçakladıktan sonra arkasından kovaladım"

C.A., ifadesinde, "Ben bıçağı sürekli taşırım, o güne özel almadım, kendimi korumak amaçlı taşıyorum. Olay bir anlık öfkeyle oldu. O anda karar verdim. Hatamin farkındayım, pişmanım. Geçmişi değiştirebilseydim, değiştirirdim. Bu olay anlık oldu, kimse böyle bir olayın olacağını tahmin edemezdi. Öldürmek istemedim, zarar vermek istedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
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