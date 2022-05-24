Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haberler

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Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın çıktı. Paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Polis, Liman, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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