Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haberler

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa