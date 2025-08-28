Sultanbeyli'de Minibüs Kazasında 9 Yaralı

Sultanbeyli'de iki minibüsün karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 YB 3412 plakalı minibüs ile aynı istikamette seyreden 37 AAZ 038 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla şerit yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL