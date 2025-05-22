Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
İstanbul Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi aralarında husumet bulunduğu öne sürülen arkadaşını okul bahçesinde bıçakla yaraladı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisede teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen arkadaşını bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan öğrenci, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğrencinin arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçması ve diğer öğrencilerin de peşinden koşması yer alıyor.