Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisede teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen arkadaşını bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan öğrenci, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğrencinin arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçması ve diğer öğrencilerin de peşinden koşması yer alıyor.