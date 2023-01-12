Sözleşmedekinden daha fazla kira isteyen dükkan sahibi, dükkanın önüne kamyonla kum döktürdü

Sultanbeyli'de bir oto aksesuar dükkanının sahibi, sözleşmede yazan 7 bin TL'ye rağmen ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL olacak şekilde yeni bir kira sözleşmesi yapmak isteyince kiracısıyla tartışma yaşadı. Dükkan sahibi, dükkanın önüne bir kamyon getirterek yığınla kum döktürdü. Dükkanın kiracısı, dükkan önündeki kum yığınını görünce şaşkınlık yaşarken o anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de Hamidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir oto aksesuar dükkanında kiracı Özkan Çalık, önceden 5 bin TL kira ödediği dükkan sahibi Salih Yılmaz ile yeni kira sözleşmesi için anlaştı. Dükkanın kiracısı ile sahibi, aylık 7 bin liralık sözleşmeye 2022'nin Kasım ayında imza attı.

7 BİN TL YERİNE 20 BİN TL İSTEDİ

Kiracı Özkan Çalık, dükkan sahibi Salih Yılmaz'ın talebi üzerine 6 aylık kirayı da peşin verdi. Fakat birkaç gün sonra Salih Yılmaz kiracısı Özkan Çalık'ı arayarak "Siz beni kandırdınız" dedi ve daha fazla kira talebinde bulundu. Dükkan sahibinin yeni sözleşmede ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL istemesi üzerine dükkan sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı.

DÜKKANIN ÖNÜNE KAMYONLA KUM DÖKTÜRDÜ

Bugün sabah saatlerinde de dükkan sahibi Salih Yılmaz bir kamyonu getirterek dükkanın önüne kum yığını döktürdü. Dükkanının önün kum yığını ile kapandığını gören kiracı Özkan Çalık şaşkınlık yaşadı. Çalık konu ile ilgili şikayetçi olacağını belirtti.

"KAMYONCUYU DÜKKANA DOLGU YAPACAĞIM DİYE KANDIRMIŞ"

Dükkan kiracısı Özkan Çalık, "2023'ün sözleşmesini 2022'nin 11'nci ayında yeniledik. Dedik ki 'biz yılbaşı gelince yapalım.' O da 'hayır benim kafam rahat olacak şimdiden sözleşme yapalım' dedi. 5 bin lira kira veriyorduk 7 bin lira yaptık, anlaştık. 6 aylık peşin kira istedi onu da yatırdık. Kontratın süresi vardı yeniledik. 2023'ün kontratının 6 aylık parasını peşin yatırdık. 1'inci ayın 3'ünde yatırdık, 5'inde bizi telefonla 'siz beni dolandırdınız, kandırdınız' diye mesajlar attı. Tekrar yeni kontrat yapmamızı istedi. Daha fazla kira istedi, '15 bin lira kira olacak ya da dükkanımdan çıkın' dedi. 6'ıncı aydan sonra da 20 bin lira olacağını söyledi. Biz buna ılımlı şekilde yaklaştık. Ama ılımlı yaklaşmamızdan bizi korkak olarak ilan edip bizim üstümüze geldi. Tehdit mesajları var. 'Ben kefenimi giydim sizi oradan ölü ya da diri de olsa oradan çıkartacağım' diye mesajlar var. Karakolda suç duyurusunda bulunacağız. Sabah gelince, dükkanımızın önüne kum döktürmüş. Kamyoncu arkadaşı da dükkana dolgu yapacağım diye kandırmış. Dükkanımızı açamıyoruz" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Kiracısıyla anlaşamayan dükkan sahibinin dükkanın önüne kamyon yanaştırarak kum döktürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.