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Sultanbeyli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve tütün imalatı yapan işyerlerine baskın yapıldı. 5 kişi yakalanırken, çok miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Sutanbeyli'de kaçak sigara operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de kaçak sigara ve tütün imalatı yapılan işyerlerinde operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çok miktarda kaçak sigara ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sultanbeyli Turgutreis Mahallesi'nde bulunan işyerlerinde kaçak sigara ve tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğinin belirlenmesi üzerine adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde Y.A., B.A., F.Y., Z.Ç. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 567 adet makaron, 64 paket, 12 kilogram tütün, 2.569 paket doldurulmuş sigara, 33 adet elektronik sigara, 13 adet mentol plastik aparatı ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sultanbeyli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN - 3.Sayfa
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