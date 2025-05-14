Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Otomobilin Üzerine Devrildi

Sultanbeyli'de virajı dönemeyen hafriyat kamyonu otomobilin üzerine böyle devrildi

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun otomobilin üzerine devrildiği kaza kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de virajı dönerken kontrolden çıkan moloz yüklü hafriyat kamyonu, trafik ışıklarında beklemekte olan bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada şans eseri iki sürücü de yaralanmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultanbeyli'de Tavukçu Yolu Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre R.K.'nın kullandığı 35 ASK 580 plakalı otomobil, trafik ışıklarının olduğu Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde durdu. O sırada Atatürk Caddesi'nden Tavukçu Yolu Caddesi'ne doğru dönmekte olan R.Y. yönetimindeki Mercedes markalı 34 EH 3469 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, virajı dönerken bir anda yan yatarak, sürücü kursu eğitim aracı olarak kullanılan otomobilin üzerine devrildi. Hafriyat kamyonunun dorsesinde bulunan moloz ise yola saçıldı. Kazada şans eseri yaralanmayan iki sürücü de kendi imkanlarıyla araçlarının içerisinden çıktı. Gürültüyü duyan vatandaşlar da kaza yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği yol önlem almak amacıyla bir süreliğine trafiğe kapatılırken ekipler de kamyondan yağın yola akması nedeniyle yolda kumlama çalışması yaptı. Yan yatan kamyon, vinç yardımı ile devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazaya tanık olan çevre esnafı Şafak Aytaç, "Hafriyat kamyonu yüklü şekilde dönerken manevra yapamadı ve arabanın üzerine devrildi. Biz sesi duyduk ve geldik. İtfaiye ve ambulans da geldi. Hafriyat yere dökülmüştü. Kendileri çıktılar, bir problem ya da yaralanma yok" dedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan hafriyat kamyonunun yolda bekleyen otomobilin üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.