Sultanbeyli'de Aşırı Hızla Seyreden Araç Minibüsle Çarpıştı: 10 Yaralı
Güncelleme:
Sultanbeyli Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücü kursuna ait aşırı hız yapan sedan otomobil, minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de iddiaya göre aşırı süratli seyreden sürücü kursuna ait sedan otomobil, minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Sultanbeyli Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
