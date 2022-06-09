Sultanbeyli'de ailesi ile tartışan şahıs kendi kamyonetini yaktı - Haberler

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Sultanbeyli'de ailesi ile tartışan şahıs kendi kamyonetini yaktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de ailesi ile tartışan şahıs kendi kamyonetini yaktı

Sultanbeyli'de ailesi ile tartışan şahıs evin önünde park halinde bulunan kendi kamyonetini ateşe verdi.

Sultanbeyli'de ailesi ile tartışan şahıs evin önünde park halinde bulunan kendi kamyonetini ateşe verdi. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Alper Sokak üzerinde meydana geldi. İddia göre, Fuat A. isimli şahıs sabah erken saatlerde evine geldi. Ailesi ile problemler yaşayan şahıs evde ailesi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu aşağıya inen Fuat A. evin önünde park halinde bulunan 06 HTN 48 plakalı kamyoneti ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi aracını yaktıktan sonra kaçan Fuat A. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Kamyonetin yandığı yerde bulunan bir telefon direği de çıkan yangından dolayı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Kendi aracını yaktı, alevler telefon direğine sıçradı

Alevlere teslim olan kamyonet çevrede korkuya neden olurken bazı vatandaşlar arabalarını çekmek için birbiri ile yarıştı. O anlar çevrede bulunan başka bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Mahalle sakini Muhammed İlhan, "Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Aracı kendi sahibi yakmış. Sorunları vardı. Patlama sesleri geliyordu. Hemen itfaiye ve polise haber verdik. Onlar da gelip müdahale ettiler. Şahsın kendisinin yaktığını duydum. Sorunları vardı ailesi ile araç yandı zaten kullanılamaz hale geldi "dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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