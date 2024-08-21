Sultanahmet Tramvay Durağında Şüpheli Çanta Alarmı

Sultanahmet tramvay durağında şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Sultanahmet tramvay durağında bırakılan şüpheli çanta tedirginliğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, durağı boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibince fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından tramvay seferleri tekrar normale döndü. - İSTANBUL