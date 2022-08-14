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Son Dakika | Sultanahmet'te ortaklar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Son dakika haberi... Sultanahmet'te ortaklar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralıİSTANBUL Sultanahmet'te esnaflık yapan iki ortak arasında 'alacak verecek' meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi karnından, bir kişi de bacağından vurularak yaralandı.

Sultanahmet'te ortaklar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı

İSTANBUL Sultanahmet'te esnaflık yapan iki ortak arasında 'alacak verecek' meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi karnından, bir kişi de bacağından vurularak yaralandı. Elindeki silahı atarak kaçmaya çalışan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Sultanahmet Meydanı yakınındaki Biçki Sokakta yaşandı. İddiaya göre, esnaflık yapan iki ortak arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında birbirine ateş eden ortaklardan biri karnından, diğeri ise bacağından vurularak yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken, olaya müdahale etmek için gelen sivil polise kavganın tarafları sandalye ile saldırdı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kalabalık dağılırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüphelilerden biri elindeki silahı yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri silahı atarak kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"Sandalyeyle polisin kafasına vurdular"

Olay yerine yakınında esnaflık yapan bir kişi olaya anlatarak, "Restoranın iki ortağı anlaşamadığı için para mevzusundan dolayı kavga etmişler. İki tarafta kendi yakınlarını çağırdılar. Burada birbirlerine silah çektiler. İki kişi yaralandı. Birisi bacağından birisi karnından yaralandı. Yaralananların durumunu şu an bilmiyoruz. Hastaneye götürüldü. Bizde şimdi oraya gideceğiz. Polisler geldi. Dört kişi bu taraftan bağıra bağıra geldi. Karşı tarafta karşılık verince silahları çıkarttılar birbirlerini vurdular. Polislerde saldırdılar. Sandalyeyle polisin kafasına vurdular. Polis olduğunu bilmiyordu. Polis olduğunu söyleyince silahla sıka sıka kaçtı. Otelin önünde attı silahı, polis ona arkasından ateş edince bacağından vurdular. Adam silahını atıp kaçtı. Polisler silahını aldı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

Sultanahmet kavga Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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