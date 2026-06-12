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Edirne'de elektrikle kaçak avcılığa 189 bin 622 TL ceza

Edirne'de elektrikle kaçak avcılığa 189 bin 622 TL ceza
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Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki Sülecik Göleti'nde elektrik kullanarak kaçak avcılık yapan iki kişiye toplam 189 bin 622 TL idari para cezası kesildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Sülecik Göleti'nde elektrik kullanarak kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen iki şahsa toplam 189 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince su ürünleri avcılığında elektrik kullanılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri suçüstü yakaladı

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Sülecik Göleti'nde suya akü ile elektrik vererek avcılık yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı. Olayın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinin ardından şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Toplam 189 bin 622 TL ceza kesildi

Yapılan incelemeler sonucunda kaçak avcılık yaptığı belirlenen iki şahsa toplam 189 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, elektrik akımı kullanılarak yapılan avcılığın yalnızca hedeflenen balıklara değil, su ekosistemindeki diğer canlılara da ciddi zarar verdiğini belirterek, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, doğal kaynakların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTolunay Belek:

189 bin para cezası varmış. elektrik falan da kullanmışlar. ben de bir zamanlar ördek avı filan yapıyordum ama böyle değildi. şimdi böyle ağırlaştırmışlar herhalde.

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Haber YorumlarıRefik Aksoy:

iyi yapmışlar jandarmalar böyle kaçakçıların yakalanması lazım doğal hayatı korumak herkesin işi

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Haber YorumlarıFaruk Toprak:

eskiden bu tür şeyler hiç cezalandırılmazdı böyle elektrikle balık avlayan çok vardı ama kimse takmıyordu şimdi her şey değişti kültür de değişti yani insanlar kurallara daha çok uyuyo artık

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